Final Fantasy VII Remake e Rebirth non usciranno mai su Xbox

Final Fantasy VII, il leggendario JRPG del 1997, ha da sempre avuto un posto speciale nei cuori dei giocatori di PlayStation e non è un mistero che la trilogia remake possa in qualche modo essere legata alla console Sony... per sempre.

Inizialmente, si era diffusa la notizia che l'intera trilogia sarebbe stata un'esclusiva PlayStation, ma Gene Park, autore dell'articolo, ha prontamente corretto l'errore. L'esclusività riguarda solamente Remake e Rebirth, con la possibilità che la terza parte possa essere disponibile anche su console Microsoft, sebbene sembri alquanto improbabile.

Il vicepresidente delle iniziative dei contenuti di seconde e terze parti di PlayStation, Christian Svensson, ha sottolineato l'importanza di questa esclusività per PlayStation, definendola un vero fiore all'occhiello.

Inoltre, c'è stata una recente modifica nei piani riguardanti l'esclusività di Final Fantasy VII Rebirth. Inizialmente prevista per durare solo tre mesi (per poi uscire su PC), sembra che ci siano state nuove discussioni tra Square Enix e PlayStation che hanno portato a una prolungamento degli accordi.

Per i fan di Final Fantasy VII che desiderano godersi l'esperienza su console Microsoft, l'attesa potrebbe essere ancora lunga e (incerta). Tuttavia, con l'interesse crescente per i porting e le espansioni delle esclusive su altre piattaforme, non è del tutto da escludere la possibilità di vedere Final Fantasy VII Remake Part 3 su Xbox in futuro.