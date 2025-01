Final Fantasy VII Rebirth: prenotalo ora su Instant Gaming e risparmia il 43%!

Se siete appassionati di giochi di ruolo e fan della leggendaria saga di Final Fantasy, questa è l’occasione che stavate aspettando. Su Instant Gaming potete prenotare la versione PC di Final Fantasy VII Rebirth a soli 39,99€, con uno sconto imperdibile del 43% rispetto al prezzo di listino di 70€. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di vivere un’avventura epica a un prezzo straordinario!

Final Fantasy VII Rebirth, perché acquistarlo?

Dopo il successo di Final Fantasy VII Remake, che ha venduto oltre sette milioni di copie, arriva Final Fantasy VII Rebirth, il capitolo centrale della trilogia che approfondisce la storia di Cloud Strife e dei suoi compagni. Fuggiti da Midgar, i protagonisti si avventurano nelle terre desolate del pianeta per fermare la minaccia di Sephiroth, l'arcinemico di Cloud.

In questo secondo capitolo, vi troverete immersi in un mondo vasto e ricco di dettagli, con la possibilità di esplorare pianure sconfinate in sella ai chocobo e visitare luoghi iconici della saga originale. La narrazione avvincente si intreccia con una grafica mozzafiato, sfruttando le tecnologie più avanzate per regalarvi un’esperienza di gioco senza precedenti.

Questo titolo non si limita a raccontare una storia epica, ma introduce nuove meccaniche di gameplay e battaglie strategiche che arricchiranno il vostro viaggio. Inoltre, l’uscita della versione PC, prevista per il 23 gennaio 2025, amplia ulteriormente le possibilità per i giocatori.

Con un prezzo di soli 39,99€ su Instant Gaming, Final Fantasy VII Rebirth è un acquisto obbligato per gli amanti dei GdR. Non perdete l’occasione di unirvi a Cloud, Tifa, Aerith e Barret in una delle loro avventure più emozionanti.

Vedi l'offerta su Instant Gaming