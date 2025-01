Final Fantasy VII Rebirth e tutte le sfide del porting PC | Intervista a Naoki Hamaguchi

Naoki Hamaguchi (Game Director)

Una rivalutazione completa delle tecniche di riduzione del numero di poligoni per i modelli delle scene di sfondo a basso livello di dettaglio (LOD) ha avuto un impatto significativo nel garantire un certo livello di qualità su macchine con specifiche medie e basse. Questo processo di riduzione comporta l'abbassamento del numero totale di poligoni mantenendo comunque la forma originale dei modelli. In generale, questo viene fatto utilizzando strumenti di riduzione come Simplygon, che riducono automaticamente il numero di poligoni. Tuttavia, per garantire un funzionamento stabile anche sui PC di fascia bassa, è stato necessario ridurre ulteriormente i poligoni nelle scene di sfondo. Il processo automatico di riduzione ha però dei limiti nel mantenere la qualità della forma quando si spinge troppo oltre. Per affrontare questo problema, abbiamo identificato le aree in cui i risultati della riduzione automatica non erano soddisfacenti e siamo intervenuti manualmente per correggere gli asset. Questo ha richiesto una revisione di una quantità enorme di asset e un notevole investimento di tempo, ma il controllo manuale degli artisti è stato, alla fine, il metodo più rapido e semplice per garantire la qualità desiderata.