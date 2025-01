Final Fantasy VII Rebirth su PC: l'attesa è finita! Approfitta di questa OFFERTA DI LANCIO! -43%

Se amate i GdR e siete fan della leggendaria saga di Final Fantasy, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta! Da oggi, Final Fantasy VII Rebirth è finalmente disponibile per PC, e su Instant Gaming potete acquistarlo a soli 39,99€, con un incredibile sconto del 43% rispetto al prezzo ufficiale di 70€. Approfittate subito di questa promozione per immergervi in un'avventura epica!

Final Fantasy VII Rebirth, perché acquistarlo?

Dopo il clamoroso successo di Final Fantasy VII Remake, che ha venduto oltre sette milioni di copie, Final Fantasy VII Rebirth arriva per espandere la storia di Cloud Strife e dei suoi compagni. Dopo essere sfuggiti da Midgar, il gruppo intraprende un viaggio pericoloso attraverso le terre inesplorate del pianeta per contrastare la minaccia rappresentata da Sephiroth.

Questa nuova avventura vi catapulterà in un mondo aperto spettacolare, arricchito da dettagli incredibili e scenari vastissimi da esplorare, tra cui pianure sterminate e iconiche location della serie. Il tutto accompagnato da un comparto grafico di altissimo livello, capace di valorizzare al massimo le nuove tecnologie.

Ma non è solo la narrazione a rendere il gioco imperdibile: Final Fantasy VII Rebirth introduce anche nuove meccaniche di gameplay e un sistema di combattimento migliorato, che mescola strategia e azione in modo ancora più coinvolgente. Ora che la versione PC è ufficialmente disponibile, è il momento perfetto per vivere questa straordinaria esperienza.

Se siete fan della saga o semplicemente amanti dei GdR, Final Fantasy VII Rebirth è un titolo che non può mancare nella vostra collezione. Con un prezzo scontato a 39,99€ su Instant Gaming, è l’occasione perfetta per immergersi in una delle storie più emozionanti di sempre.

Vedi l'offerta su Instant Gaming