Final Fantasy VIII, Kitase: “Laguna doveva avere una storia alla pari di Squall”

La storia di Laguna in Final Fantasy VIII era originariamente destinata a essere non una semplice serie di flashback ma uno scenario a tutti gli effetti i cui eventi si sarebbero dovuti intrecciare a quelli di Squall. Lo ha spiegato a Game Informer il game director Yoshinori Kitase che ha parlato di alcuni aspetti dell’uscita della versione originale per PlayStation avvenuta esattamente vent’anni fa.

Sulla storia di Laguna, Kitase ha dichiarato: “Onestamente non ricordo granché delle scene che furono tagliate ma ricordo che nelle fasi iniziali dello sviluppo del gioco era previsto che Laguna avesse la stessa quantità di storia di Squall”. Questo potrebbe spiegare alcune scelte atipiche rispetto ai precedenti episodi di Final Fantasy, in particolare il background poco approfondito e la limitata caratterizzazione dei vari componenti del party dato che gran parte della storia sarebbe dovuta essere occupata anche da Laguna e dal suo team.

Il game director di Final Fantasy VIII ha aggiunto che “alla fine, la storia di Squall è diventata quella principale ma originariamente era previsto che ci fossero dei paralleli con quella di Laguna con la stessa quantità di eventi. Dal momento che il gioco è finito per concentrarsi sul primo, molte scene con Laguna vennero tagliate”. Molti fan negli anni successivi all’uscita hanno sempre fatto notare il cambiamento di toni nella storia dopo gli eventi di Deling City, tanto da portare al tormentone di “Squall is dead” e la ragione potrebbe essere legata la necessità di aver dovuto modificare altre parti alla storia magari inizialmente non previste per Squall.

Nella stessa intervista a Game Informaer Kitase ricorda inoltre che nel periodo dell’uscita le recensioni non furono tutte concordi nel valutare il gioco e che alcuni aspetti in particolare furono molto discussi dai fun come il fatto di non ricevere soldi dopo i combattimenti ma solo attraverso lo stipendio di SeeD.