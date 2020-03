Final Fantasy XI: un nuovo scenario sarà presto disponibile

Nonostante fra i videogiochi di casa Square Enix non si parli d’altro che dell’attesissimo Final Fantasy VII Remake, ecco che arriva in sordina una notizia che renderà al quanto felici gli ormai cresciuti appassionati di Final Fantasy XI.

Sono passati ormai diciotto anni dalla creazione del primo MMORPG della serie Final Fantasy, e nonostante non abbia mai raggiunto il successo di Final Fantasy XIV, il titolo ha avuto, e ancora mantiene un discreto seguito. A dispetto della maggior età del videogioco le sorprese per gli amanti di Final Fantasy XI non sono ancora finite.

A conferma delle promesse dell’anno scorso e dopo l’annuncio di qualche settimana fa sullo sviluppo della versione mobile del videogioco, ecco che è arrivata la notizia di un nuovo aggiornamento. Durante l’episodio 50 di Freshly Picked Vana’diel di Final Fantasy XI, Square Enix ha rivelato ai giocatori che è in corso lo sviluppo di un nuovo scenario che amplierà la trama del gioco.



Questo aggiornamento si rivela una boccata d’aria fresca per gli amanti della serie, un nuovo grande elemento di novità che ormai mancava da anni. È infatti bene ricordare che non vi sono aggiornamenti importanti dal novembre del 2015 con Rhapsodies of Vana’die, update che allora venne annunciato come ultimo capitolo del gioco. Quest’anno Final Fantasy XI sarà soggetto a una lunga serie di aggiornamenti in vista dell’ormai non più lontano ventesimo anniversario.

Purtroppo l’episodio 50 era live disponibile solo in lingua giapponese e non vi sono al momento traduzioni complete del video, pertanto bisognerà attendere ancora un po’ per avere maggiori dettagli sul gameplay e i contenuti del nuovo scenario. Vi aggiorneremo non appena avremo nuove notizie.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento a sorpresa? Ve lo aspettavate? Fatecelo sapere nei commenti.