Fire Emblem Three Houses, la nuova patch contiene una serie di nuove attività e permette di interagire con gli animali

La nuova patch 1.1.0 appena rilasciata da Nintendo per Fire Emblem Three Houses contiene una lunga serie di nuove attività.

Nintendo ha recentemente aggiornato con una patch decisamente corposa l’ottimo Fire Emblem Three Houses, portandolo alla versione 1.1.0 e dotandolo di tutta una serie di nuove attività e ottimizzazioni varie.

La patch in questione, di cui potete trovare qui un esaustivo elenco dei contenuti, permette infatti, tra le altre cose, di interagire con i vari animali, aumenta il numero di salvataggi disponibili e molto altro ancora.

Ecco quindi le novità di maggior rilievo della patch 1.1.0:

Aumentato il numero di file di salvataggio disponibili da 5 a 25.

Aggiunta la possibilità di utilizzare il monastery outfit anche per le battaglie. Alcuni di questi vestiti potrebbero non essere disponibili per le unità a cavallo.

Aggiunti nuovi alleati che si uniranno a noi nella Parte 2 del titolo.

Tra le attività aggiuntive possiamo annoverare la possibilità di dare da mangiare a cani e gatti, reclutare nuovi battaglioni e la sauna. I nuovi vestiti sono disponibili per i protagonisti e per i vari personaggi giocabili. Anna è ora disponibile per essere reclutata dopo il terzo capitolo per tutti i possessori dell’ Expansion Pass.

Aggiunti regali per cani e gatti.

Corretta una lunga serie di bug vari.

Il gameplay è stato migliorato.

Alcuni testi sono stati rivisti.

Una lunga serie di novità, quindi, in parte disponibili per tutti e in parte solo dai possessori dell‘Expansion Pass.

Che ne pensate di questa patch 1.1.0 di Fire Emblem Three Houses, quanto introdotto è di vostro gradimento? Tra le varie novità qual è quella che vi attira maggiormente? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!