Football Manager 2020: ecco le nuove caratteristiche

Football Manager 2020 si aggiornerà con varie novità: ecco tutte le nuove caratteristiche svelate dagli sviluppatori di Sports Interactive.

Sports Interactive e SEGA hanno annunciato tutte le principali caratteristiche di Football Manager 2020. Si tratta di miglioramenti legati all’esperienza di gioco, alla grafica e alle meccaniche. Ecco tutti i dettagli.

Per iniziare, se effettua il preorder di Football Manager 2020 presso specifici retailer definiti da SEGA, si otterrà un 10% di sconto. Preordinando la versione digitale presso un rivenditore autorizzato da SEGA, sarà possibile accedere alla beta due settimane prima dell’uscita della versione completa. La beta, a differenza del gioco completo, non sarà disponibile su Google Stadia.

Una delle novità di Football Manager 2020 è il Development Centre, il quale permette di controllare la squadra giovanile in un nuovo hub dedicato. Si potrà avere una panoramica dei giocatori, scoprendo quali sono quelli da tenere d’occhio. Ci sono schede individuali per visualizzare i tuoi giocatori in prestito, le tue squadre giovanili e l’assunzione in modo più dettagliato, così come l’intero personale giovanile e le loro responsabilità.

Abbiamo poi Club Vision che permette di influenzare i trasferimenti, lo stile di gioco e le aspettative della competizione. Le ambizioni vengono delineate dal nuovo Welcome Meeting che avviene appena di entra nel club: esso coinvolge il consiglio di amministrazione che espone le sue aspettative e le sue ambizioni. Tramite esso potremo avere informazioni sul club, sul team, sullo staff e sulle nostre responsabilità.

Si potrà inoltre definire il tempo di gioco di un calciatore per tutta la durata di un contratto. Si definirà il tempo di gioco per le stagioni future e sarà utilizzabile definire, ad esempio, un percorso per una giovane stella. Si potrà tenere traccia di quanto stiamo rispettando il tempo di gioco promesso e discutere di eventuali discrepanze tra il tempo di gioco effettivo e quello proposto.

Lo Staff ha ora nuovi ruoli, consigli e interazioni possibili. Una maggiore collaborazione in più aree avvicina il gioco alla struttura di un team di backroom della vita reale. C’è un livello maggiore di consigli sul backroom a tua disposizione, inclusi consigli più dettagliati sulla selezione della tua squadra, inclusa una squadra suggerita da usare il giorno della partita. Quest’anno ci sono due nuovi ruoli nello staff che riflettono il volto mutevole del calcio moderno. Questi sono: il Responsabile dello sviluppo dei giocatori e il Direttore tecnico.

Ci sono poi miglioramenti grafici, con nuovi modelli dei giocatori, più realistici. Anche gli avatar dei manager sono stati rimodellati. Aspettiamoci miglioramenti anche per quanto riguarda le condizioni meteorologiche che mostrano gli effetti più evidenti come fango e acqua. Diteci, cosa ne pensate delle novità di Football Manager 2020?