Dopo la lietissima notizia della data di lancio dell’attesissimo God of War Ragnarok, in questi istanti molti videogiocatori appassionati stanno affrontando anche una novità non proprio felicissima. Forspoken, la nuova IP di Square Enix che mischia il fantasy, la magia e un pizzico di contemporaneità è stata protagonista di un ennesimo rinvio. Il gioco sviluppato dallo studio Luminous Productions fu già rimandato qualche mese fa, ma a quanto pare il team nipponico ha ancora bisogno di tempo per rilasciare un gioco che possa soddisfare in tutto e per tutto i giocatori.

L’annuncio del nuovo rinvio di Forspoken è arrivato dallo stesso profilo ufficiale del gioco su Twitter. L’ormai classico post con il messaggio di testo rivolto alla community parla chiaro, dopo un’analisi fatta con alcuni dei partner chiave del progetto, Square-Enix e Luminous Productions sono giunti alla conclusione di rimandare nuovamente il proprio nuovo gioco al prossimo 24 gennaio 2023.

Quel che viene dichiarato all’interno del post ci sottolinea come tutti gli elementi principali di Forspoken sono ormai stati ultimati dal team di sviluppo, il quale ora passerà alla fase di polishing del gioco. In questo momento molto importante per lo sviluppo di un gioco, il team si troverà a dover ripulire l’esperienza da tutte quelle piccole e grandi problematiche che potrebbero far incappare i giocatori in bug o peggio in alcuni problemi irreversibili che potrebbero comprometterne l’esperienza di gioco finale.

Il post si conclude con una serie di ringraziamenti volti alla community, con il team e Square-Enix che ringraziano per la pazienza e il continuo supporto. Infine, viene confermato che nel corso della fine del periodo estivo attuale avremo l’occasione di vedere nuovamente in azione Forspoken, chissà, magari con un nuovo trailer che si concentrerà su alcuni elementi inediti del titolo e del fantastico mondo di gioco che si aprirà a noi non prima del 24 gennaio 2023.