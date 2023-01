Gennaio 2023 si presenta come un mese già bello ricco di tutta una serie di interessanti uscite videoludiche. Tra queste ci sono due titoli che nel tempo hanno saputo attirare molteplici attenzioni. Oltre all’attesissimo remake di Dead Space, in uscita il prossimo 27 gennaio, c’è anche Forspoken; una nuova IP nuova di zecca targata Luminous Production e Square Enix e che, fin dal suo primo annuncio, ha saputo attrarre tantissima curiosità su di sé.

Forspoken è in uscita tra poche settimane, più precisamente il prossimo 24 gennaio, e man mano che ci avviciniamo alla fatidica data di lancio Square Enix ha pubblicato una serie di novità relative al titolo. Proprio nelle scorse ore, la compagnia nipponica ha pubblicato sul proprio canale YouTube ufficiale un nuovo trailer del suo gioco in arrivo. Il filmato mette in mostra tutta la bellezza delle sue cinematiche piene di carattere unico ed effetti visivi a dir poco magistrali.

Ora, oltre alla bellezza del nuovo trailer, c’è un dettaglio che non è sfuggito alla redazione di PlayStationLifeStyle, la quale ha notato che sia il trailer pubblicato sul canale Square Enix che quello caricato sul canale di IGN hanno più dislike che like. Al momento, quindi, sembra che gli appassionati non stiano apprezzando l’ultimo filmato cinematico di Forspoken, e non sembra essere un bel segnale a ormai pochi giorni dal lancio.

Le motivazioni di questi dislike le troviamo nei commenti dei trailer, dove alcuni giocatori si sono definiti ben poco entusiasmati dalla demo del gioco pubblicata qualche tempo fa. Proprio la demo sembra aver alzato un polverone di dubbi in una parte della community, andando a dividere in due i giocatori. Sarà sicuramente interessante capire come verrà accolto Forspoken nei suoi primi giorni di lancio. Non dimentichiamoci, inoltre, che la nuova IP di Square Enix uscirà in esclusiva console su PlayStation 5 e su PC.

