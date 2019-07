Fortnite 9.40: ecco tutte le novità dell’aggiornamento

L'aggiornamento di Fortnite 9.40 è finalmente disponibile: ecco le novità per Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa.

Siamo ormai alla conclusione della Stagione 9. Il primo agosto inizierà la Stagione 10, ma per ora dobbiamo solo preoccuparci di quali sono le novità dell’aggiornamento di Fortnite 9.40. Alcune parti dell’update sono state rivelate nei giorni scorsi, ma ovviamente sapevamo che c’era altro da scoprire. Dopo aver recuperato i più recenti Fortbyte, vediamo insieme quali sono le novità di Fortnite 9.40 per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Per iniziare, all’interno della Battaglia Reale troveremo il già svelato Fucile Pesante Tattico in versione Epica e Leggendaria. L’arma infligge al massimo 83/87 danni e spara ogni 1.5 secondi. Sono poi state apportate alcune modifiche al Fucile di Precisione Semiautomatico, che ha ora un ingrandimento minore quando si usa il mirino, e al Fucile Pesante da Combattimento che fa meno datti critici alla testa (da 1.7 a 1.5) e ha un’efficacia ridotta sulla lunga distanza.

Per quanto riguarda la Modalità Creativa, invece, troviamo una serie di prefabbricati e di nuovi dispositivi:

Aggiunto il cratere di Kevin alla Galleria condotti d’aria.

Aggiunto il gelato alla galleria Consumabili.

Aggiunta la porta da calcio alla galleria sport.

Aggiunta la cornice Pizza Pete e trucioli di legno alla galleria No collisioni.

Aggiunto un albero alla galleria natura Montagnole Maledette.

Aggiunti banconi blu alla galleria oggetti tavola calda.

Aggiunti pavimenti alle Galleria pavimento erba e terra A e B.

Aggiunti marciapiedi alla Galleria strada B.

Aggiunto il dispositivo generatore di palle.

Aggiunto il dispositivo Gestione Oggettomatic.

Aggiunte nuove opzioni al dispositivo Generazione giocatore.

Aggiunte nuove opzioni all’Ordigno.

Aggiunta una nuova opzione al dispositivo Area di cattura.

Aggiunta l’opzione per attivare/disattivare l’effetto particelle Nebbia a terra.

Infine, in Salva il Mondo è stato aggiungo l’eroe Jonesy brigata di compleanno che può essere ottenuto completando un incarico (elimina i Tort-Esplosivi nelle missioni completate con successo, senza farti colpire). Incarichi, allerte missione e ricompense di accesso giornaliere ora danno biglietti Raggi X invece di V-buck ai giocatori che non sono fondatori. Questo significa che i Fondatori paganti non saranno influenzati da questa modifica. Anche Demo 8 bit torna nel negozio.

Diteci, cosa ne pensate delle novità dell’aggiornamento di Fortnite 9.40? Come sempre, ci sono una lunga serie di modifiche a bug e prestazioni che potete trovare qui. Epic Games ha soddisfatto le vostre aspettative, oppure volevate qualcosa di diverso?