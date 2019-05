Fortnite Fortbyte 50: dove e come trovarlo di notte sulle Montagnole Maledette

I Fortnite Fortbyte sono un collezionabile della stagione 9: ora vediamo assieme dove trovare il Fortnite Fortbyte 50 sulle Montagnole Maledette.

I Fortnite Fortbyte sono gli oggetti più ambiti del momento sull’isola del battle royale di Epic Games. Una volta raccolti tutti ci sarà svelato il segreto della Stagione 9: già ora si vocifera che centreranno i draghi, o creature mostruose in stile Godzilla, ma pare che anche Kevin il Cubo sia destinato a tornare. Prima, però, dobbiamo trovare i Fortnite Fortbyte. Oggi, vi aiutiamo a recuperare il Fortnite Fortbyte 50 sulle Montagnole Maledette, il quale può essere raccolto solo di notte: in questo caso, quindi, non serve indossare una skin né usare una emote, basterà trovarlo.

L’esatta posizione del Fortnite Fortbyte 50 è sul castello diroccato in cima alla montagna; si trova leggermente a sud di Crocevia del Ciarpame e a ovest di Parco Pacifico. Una volta arrivati in posizione, dovrete attendere la notte. Ecco a voi un video che vi aiuterà nello scovare il Fortnite Fortbyte 50.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 50, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: