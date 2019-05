Fortnite Stagione 9: Godzilla sarà parte del prossimo evento crossover?

Fortnite è arrivato alla stagione 9 e sembra voler puntare tutto sulle collaborazioni e gli eventi cross-over: ora Godzilla è al centro ad alcuni rumor.

È periodo di cross-over per Fortnite; dopo aver chiuso la stagione 8 con un super evento in collaborazione con Avengers Endgame, il battle royale di Epic Games è stato invaso da John Wick e, successivamente, da un cross-over a tema Basket con Jordan Air, il quale ha ovviamente proposto una serie di sfide a tema. Anche PUBG, uno dei grandi avversari di Fortnite, non si è fatto mettere da parte ed è pronto a proporre una collaborazione con il Re dei Mostri Godzilla. Quest’ultimo, però, è talmente potente da non accontentarsi di portare distruzione sulle isole di PUBG, ma pare che sia intenzionato ad arrivare anche su quella di Fortnite.

I dataminer, a partire dalle recenti voci che vogliono i draghi in arrivo nel gioco in seguito allo scioglimento di Picco Polare, hanno cercato all’interno dei dati gioco e hanno trovato una cartella chiamata “Cattus”: in questa sono stati trovati dei file audio con rumori misteriosi, che danno l’impressione di essere ruggiti di grandi creature. Sono stati svelate anche alcune linee di codice che suggeriscono un evento cross-over di questo tipo.

Per ora, ovviamente, sono solo rumor e speculazioni, ma generalmente i dataminer sono abbastanza precisi e le loro deduzioni si rivelano spesso corrette, o comunque molto vicine alla realtà. Sicuramente qualcosa sta succedendo a Picco Polare ed è probabile che si tratti di qualche grande creatura. Inoltre, vi ricordiamo che i fan si aspettano anche un evento cross-over con Stranger Things!

Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che Fortnite ed Epic Games abbiano intenzione di proporre una collaborazione con Godzilla, oppure essendo il Re dei Mostri “in combutta” con PUBG, punteranno su qualcosa di diverso?