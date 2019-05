Fortnite, Fortbyte numero 32 e 77: esatta posizione e come ottenerli

In questa nuova mini guida vi presentiamo l'esatta posizione dei Fortbyte numero 32e numero 77all'interno della mappa di gioco di Fortnite.

Epic Games ha rilasciato con la Stagione 9 di Fortnite i Fortbyte, una delle principali novità del celebre battle royale. Una volta raccolti tutti, i Fortbyte permetteranno di svelare un criptico messaggio segreto, oltre ad alcune ricompense ancora da svelare. Su Fortnite sono comparsi recentemente due di questi particolari oggetti, in particolare i Fortbyte numero 32 e numero 77.

Per agevolarvi nella loro ricerca vi proponiamo quindi oggi una piccola guida per arrivare più velocemente a trovare i due item in questione. Per trovare il numero 32 in particolare sarà necessario andare nel luogo più a nord possibile della mappa indossando come zainetto l’animaletto Kyo. Nel video di seguito potete osservare tranquillamente la location esatta dove recarsi per recuperare il collezionabile.

Per quanto riguarda il Fortbyte numero 77 sarà invece necessario recarsi al taco shop vicino ad una pista. La pista in questione si trova a destra di Mega Mall, una delle location inserite da Epic Games su Fortnite con la Season 9. Seguendo il video potrete osservare la location esatta.

Di seguito vi lasciamo la lista di tutti i Fortbyte noti fino a ora in Fortnite: