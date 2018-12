Fortnite: l’annuncio dei The Game Awards 2018 non è la Stagione 7

Geoff Keighley, che condurrà i The Game Awards 2018, ha suggerito l’arrivo di un annuncio legato a Fortnite per questo giovedì e i fan hanno supposto si sarebbe trattato della settima stagione che sarà distribuita lo stesso giorno. Nick Chester di Epic Games, però, ha però confermato che non si tratta di questo.

Tramite un tweet ha affermato, come potete vedere poco sotto: “Non posso farvi capire a quante cose stiamo lavorando questa settimana. Geoff non sta parlando della Season 7. Rimanete connessi!”

I can't stress enough how much we have going on this week. Geoff isn't talking about Season 7 launch here. Tune in! https://t.co/K2gwZoizqa — Nick “Unusual Spending” Chester (@nickchester) December 3, 2018

Epic Games ha da poco rilasciato un primo teaser della settima stagione di Fortnite: chiaramente è legata all’inverno e al ghiaccio. Altri fatti spingono a pensare a una nuova partnership con Marvel, come era avvenuto con Thanos. I fratelli Russo, grandi fan di Fortnite, saranno infatti presenti al gala: possibile che saliranno proprio loro sul palco per presentare qualcosa?

Inoltre, Donald Mustard ha affermato: “Tenetevi il gioco vicino.” Un indizio in più che lascia pensare a un evento speciale che avrà inizio la sera stessa. Ovviamente non sono altro che supposizioni: non ci resta che attendere ancora un paio di giorni. Quest’anno i The Game Awards sembrano volere tutta l’attenzione su di sé. In quale annuncio sperate maggiormente?