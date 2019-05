Fortnite: terremoti a Picco Polare, possibile drago?

Numerosi strani eventi si sono susseguiti da dopo l’arrivo della stagione 9 nel mondo di gioco di Fortnite. Il vulcano all’interno della mappa ha recentemente eruttato, distruggendo così alcune delle zone della mappa di gioco che sono state poi modificate e sostituite con due nuove location, ovvero Mega Mall e Neoinclinato. Ma uno dei detriti sparati in aria dal vulcano è riuscito a colpire anche l’iceberg che si trova a Picco Polare, portando allo scioglimento la zona innevata.

Nei pressi della zona dove è presente la montagna ghiacciata, alcuni utenti hanno riferito di aver sentito alcune scosse frequenti, simili a un terremoto. Nella posizione vicino all’enorme iceberg infatti è possibile riuscire a sentire strani rumori, alcuni gemiti e persino sbuffi di fumo. Come è possibile vedere dal video che vi abbiamo riportato poco sotto, le scosse sembrano provenire direttamente dall’interno della grande montagna. Ma cosa c’è si nasconde all’interno del grande muro di ghiaccio? La teoria più plausibile è che all’interno dell’iceberg ci sia intrappolato un Drago, pronto a risvegliarsi da un momento all’altro.

Wind/sounds are coming from massive new cracks In polar peak! Something trapped Inside trying to break out? pic.twitter.com/nY3OUSJhhp

— Happy Power (@HappyPower) May 22, 2019