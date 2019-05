Fortnite viene invaso dai pesci, il negozio si aggiorna

Il negozio virtuale di Fortnite si aggiorna e con sé porta delle nuove e simpatiche novità, tra cui la nuova skin Fishstick a tema pesci e creature marine.

Ogni giorno Fortnite riesce a stupire i propri utenti, alle volte con eventi speciali e inediti, altre invece con l’introduzione di nuovi oggetti. Il negozio virtuale del battle royale di Epic Games si aggiorna e introduce nuove skin esclusive e molto particolari. Oltre ai classici oggetti cosmetici, come outfit per i personaggi giocabili, skin per le armi, diverse emote e skin per il piccone, tra gli oggetti in evidenza è possibile trovare la bellissima skin chiamata Fishstick.

Fishstick fa parte dei nuovi oggetti a tema pesci e creature marine introdotte grazie al nuovo aggiornamento del negozio virtuale. Sarà possibile trovare anche alcune nuove skin da poter applicare alle armi: come Slippery, acquistabile al prezzo di 500 V-Bucks, o anche Fish Face e Fishy a soli 300 V-Bucks. Per tutti coloro che invece preferiscono altro possono dare un’occhiata alle offerte giornaliere, dove oggi è possibile trovare la skin rara Cipher dal costo di 1.200 V-Bucks e la classica Munitions Major da 800 V-Bucks.

Oltre agli oggetti cosmetici saranno presenti anche il piccone Coral Cruiser acquistabile al prezzo di 800 V-Bucks e le emote Flex On ‘Em e Rock Out al costo rispettivo di 200 e 800 V-Bucks. L’aggiornamento relativo al negozio sarà disponibile già da oggi 24 maggio a partire dalle 13:00 ore italiane.

Vi ricordiamo che a Picco Polare stanno succedendo delle cose strane e si vocifera una zona precisa della mappa possa nascondere un Drago. In questa notizia invece trovate le sfide introdotte della settimana 3 e una guida su come completare la sfida del nuovo evento Fortnite X Jordan su come trovare Jonesy