La notizia in un minuto

L'industria del gaming portatile affronta un dilemma tecnologico cruciale nella scelta tra display OLED e prestazioni ottimali, come dimostra il caso del ROG Xbox Ally di ASUS atteso per fine 2025. Nonostante le aspettative degli utenti per schermi OLED, l'azienda ha scelto di mantenere la tecnologia LCD per garantire la compatibilità con il Variable Refresh Rate (VRR), una funzionalità fondamentale che elimina i fenomeni di screen tearing e stuttering per un'esperienza di gioco più fluida. Le ricerche condotte quest'anno hanno evidenziato problematiche significative quando OLED e VRR vengono combinati, con consumi energetici drasticamente superiori e costi di produzione considerevoli rispetto agli schermi LCD. L'analisi del feedback della community ha rivelato tre priorità chiave per gli utenti: durata della batteria, prestazioni superiori e miglior esperienza software, elementi che hanno guidato completamente lo sviluppo del dispositivo. Questa scelta pragmatica riflette una comprensione profonda del mercato, dove gli utenti cercano principalmente prestazioni stabili e autonomia prolungata piuttosto che specifiche appariscenti. ASUS non esclude completamente l'adozione futura di schermi OLED, ma attende che l'evoluzione tecnologica risolva le attuali limitazioni, permettendo l'integrazione di display OLED con VRR senza compromessi prestazionali.