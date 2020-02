Fortnite: Epic ha sbagliato il prezzo della skin Spezzacuore, promessi i rimborsi

Al pari di ogni altro game as a service free to play, Fortnite deve il proprio successo economico sulle microtransazioni, sopratutto legate a costumi/skin a tema. Si è più volte discusso della validità di questo tipo di contenuti, ma tutto ciò che alla fine conta è che gli appassionati del battle royale li acquistano. Ci sono ovviamente varie fasce di prezzo a seconda della rarità.

Proprio a questo riguardo, per quanto le fasce di prezzo siano note a tutti, alle volte capitano comunque degli errori e certe skin vengono messe in vendita a un valore superiore al previsto: è successo con Spezzacuori proprio in questi giorni. Il costume è stato messo in vendita a 1.500 V-Buck, quando in realtà il prezzo previsto era 1.200 V-Buck.

Epic Games se ne è ovviamente accorta, a un certo punto, e ha prontamente cambiato il prezzo, garantendo inoltre il rimborso automatico dei 300 V-Buck. Se quindi avete già comprato la skin di Fortnite a prezzo maggiorato, non dovete fare nulla se non attendere che la valuta torni nel vostro portafoglio digitale.

Non è la prima volta che una skin ottiene un prezzo sbagliato: in questo caso si è trattato di un errore, ma in altre situazione era stata una scelta volontaria degli sviluppatori che, però, alla fine hanno deciso di cambiare il costo a seguito delle critiche dei giocatori.