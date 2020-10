Fortnite: sfide della Settimana 7 svelate in anticipo

Questo giovedì, come ogni settimana, Epic Games rilascerà le nuove sfide di Fortnite Stagione 4. Parliamo precisamente delle sfide della settimana 7. Come sempre, però, i dataminer e i leaker hanno scoperto in anticipo le informazioni relative alle missioni in arrivo. Ecco quali sono.

Fortnite | Sfide della settimana 7

Fortnite Battaglia Reale, secondo le informazioni condivise, includerà 8 sfide per la Settimana 7. Ancora più precisamente, ci saranno sette sfide singole e una sfida di gruppo. La differenza più lampante tra le due categorie è il numero di PE ottenuti: 25.000 per le prime e 50.000 per le seconde.

Vediamo però in un rapido elenco tutti i dettagli sulle sfide della Settimana 7 di Fortnite Battle Royale:

Cerca forzieri a Gattogrill: sfida singola

Eliminazioni a Moli Molesti: sfida singola

Entra nel vault del Dominio di Doom: sfida singola

Distruggi ragnatele all’Autorità: sfida singola

Scopri il laboratorio segreto di Tony Stark alla casa del lago: sfida singola

Guida una macchina da Sabbie Sudate a Brughiere Brumose in meno di 4 minuti senza scendere dal veicolo: sfida singola

Infliggi danno agli avversari presso Castello Corallino: sfida singola

Infliggi danno a un avversario dopo averlo respinto con il potere di Storm: sfida di gruppo

Le sfide della settimana 7 includono vari classici di Fortnite, come la ricerca di forzieri, le eliminazioni o l’infliggere danni agli avversari in luoghi specifici. Anche la sfida che richiede di percorrere un percorso entro un tempo limite non è una novità, visto che qualcosa di simile è apparso più volte dopo l’introduzione dei mezzi nel gioco.

Ovviamente, come sempre, vi ricordiamo che le informazioni riportate sono frutto di un leak e quindi non sono ufficiali. Di norma quanto segnalato è corretto, ma mancando ancora due giorni è possibile che Epic Games faccia delle modifiche: alle volte, infatti, a causa di bug o problemi di varia natura gli sviluppatori eliminano una missione e la sostituiscono con una “di riserva”.