Fortnite: ecco le sfide della Settimana 8 Stagione 9 del battle royale

Fortnite ci propone le nuove sfide della Settimana 8 Stagione 9: ecco a voi l'elenco ufficiale rilasciato dagli sviluppatori di Epic Games.

Il battle royale di Epic Games non ci lascia un attimo di respiro. Poco dopo aver dato la caccia all’ultimo Fortbyte, dobbiamo subito metterci alla prova con nuove sfide della settimana. Vediamo quindi quali sono le missioni di questa Settimana 8 Stagione 9 di Fortnite.

Le sfide della Settimana 8 Stagione 9 di Fortnite sono:

Applica scudi (0/400) – 5 Stelle di Battaglia

Visita diversi orologi (0/3) – 5 Stelle di Battaglia

Elimina nemici a Spiagge Snob o a Grandi Magazzini (0/7) – 10 Stelle di Battaglia

Danneggia nemici con fucili d’assalto (0/500) – 5 Stelle di Battaglia

Fase 1 di 5: Atterra a Palmeto Paradisiaco (0/1) – 1 Stella di Battaglia

Usa un condotto vulcanico, un condotto d’aria e una zipline in una partita singola (0/3) – 10 Stelle di Battaglia

Eliminazioni al di fuori dei luoghi indicati (0/5) – 10 Stelle di Battaglia

Come sempre le sfide sono divise tra quelle gratuite, accessibili a tutti i giocatori, e quelle a pagamento, dedicate solo a chi possiede il Pass Battaglia di questa stagione di Fortnite. Le sfide saranno valide fino alla fine della stagione attuale, quindi non è necessario completarle subito, ma visto che non sono banalissime, è consigliabile dedicarcisi quanto prima.

Diteci, cosa ne pensate di queste missioni settimanali? Credete di riuscire a completarle in tempo? Oppure non sono alla vostra portata?