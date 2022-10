Il capitolo tre della quarta stagione di Fortnite (potete trovare una nerf gun a tema su Amazon) è iniziato da pochissimo, introducendo molte novità che ruotano attorno al Cromo, materiale pregnante nell’ultimo aggiornamento del titolo. Tuttavia, oggi, gli sviluppatori hanno comunicato il ritorno di un altro evento molto apprezzato dai fan: il Fortnitemares. Il festival dell’horror ritornerà all’interno del titolo di Epic Games nel corso di ottobre, per proseguire i festeggiamenti del quinto anniversario.

Tis’ the season of screams, bad dreams, and all monstrous things. Fortnitemares returns October 18. pic.twitter.com/0sGXaHphzl — Fortnite (@FortniteGame) October 1, 2022

L’annuncio è arrivato tramite un post su Twitter pubblicato dagli stessi sviluppatori. Purtroppo, il contenuto del post non offre molte informazioni e si limita a fornirci la data di inizio di Fortnitemares nella sua edizione di quest’anno. L’avvio dell’evento è previsto per la seconda metà di ottobre e si estenderà presumibilmente fino ai primi giorni di novembre. Non sono stati forniti indizi relativi ai contenuti che i giocatori andranno a trovare in questo periodo. Tuttavia, lo scorso anno il Fortnitemares ha portato a nuovi eventi, skin come quella della mummia, di Frankenstein e nuovi costumi per Ariana Grande.

Con un breve video visualizer, raffigurante un lupo, infatti, Epic ha effettuato l’annuncio per l’evento di Fortnite. Il post che accompagna il trailer, inoltre, presenta una breve descrizione che, oltre alla data del 18 ottobre, inizio ufficiale del festival, presenta una breve descrizione. La didascalia introduttiva recita semplicemente: “è arrivata la stagione delle urla, dei brutti sogni e di ogni sorta di mostruosità”. È sicuramente una premessa interessante per la nuova edizione di Fortnitemares.

Pur non avendo indizi particolari relativi ai contenuti di questa edizione di Fortnitemares, gli utenti più attenti hanno già notato un aggiornamento nello store di gioco. All’interno dello shop di Fortnite, infatti, sono già presenti alcune delle skin introdotte nelle versioni passate del festival. È, dunque, possibile che nei prossimi giorni riceveremo ulteriori informazioni relative proprio ai nuovi costumi e, potenzialmente, anche ai nuovi cattivi. Il lupo mostrato nel trailer è sicuramente un indiziato da tenere d’occhio.