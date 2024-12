Ballistics: lo sparatutto 5v5 in prima persona di Fortnite

Epic Games lancerà la prossima settimana l'accesso anticipato di Fortnite Ballistic, una nuova modalità 5v5 in prima persona che, come da tradizione, sarà accessibile all'interno del client principale di Fortnite. Il debutto è previsto per mercoledì 11 dicembre con una sola mappa disponibile al lancio chiamata Skyline 10.

Questa nuova modalità segna il primo vero approccio di Epic Games alla visuale in prima persona per Fortnite, una caratteristica a lungo attesa da molti fan, soprattutto in virtù dello storico passato di Epic Games. La modalità Ballistic si ispira chiaramente a sparatutto celebri come Overwatch e Valorant, pur mantenendo l'identità distintiva di Fortnite.

Per chi se lo chiedesse, tutti gli elementi cosmetici disponibili in Fortnite, saranno sbloccati in Ballistic.

Le partite si svolgono, come da copioni, con due squadre che ricoprono a rotazione il ruolo di attaccanti e difensori, alternando i loro ruoli dopo sei round. L'obiettivo degli attaccanti è dispiegare un "Rift Point Device", mentre i difensori devono impedirlo. La vittoria va alla prima squadra che si aggiudica sette round in totale.

All'inizio di ogni match, i giocatori potranno scegliere uno dei cinque "Flex Gadget" disponibili, come mine di prossimità, scudi a bolla e vari tipi di granate, in maniera tale da poter definire il proprio ruolo all'interno della partita. La nuova modalità offrirà sia partite classificate che non classificate, con un sistema di progressione, in linea con le altre produzioni del genere, e di penalità per chi abbandona le partite competitive.

L'introduzione di Fortnite Ballistic si aggiunge alle recenti novità introdotte nel gioco, come il ritorno permanente della modalità Fortnite OG e il lancio del Capitolo 6 della battaglia reale principale. Epic Games ha inoltre anticipato, attraverso un post su X che potete visionare qua sopra, un prossimo aggiornamento per la modalità Lego Fortnite, suggerendo la possibile apparizione del celebre Storm King.