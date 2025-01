Forza Horizon 5 arriva su PS5: ora è ufficiale!

Microsoft ha annunciato l'arrivo di Forza Horizon 5 su PlayStation 5, tramite l'account X del celebre gioco di corse. Il popolare racing game, sviluppato da Playground Games e che ha ottenuto numerosi riconoscimenti da parte di pubblico e critica, sbarcherà sulla console Sony come parte della nuova strategia multipiattaforma di Xbox.

Contestualmente, verrà rilasciato l'aggiornamento gratuito "Horizon Realms" per tutte le piattaforme, che si prodigherà nel aggiungere contenuti e limare ulteriormente le, poche, sbavature rimaste nel titolo targato Playground Games.

Forza Horizon 5 è considerato una delle migliore esclusive Microsoft di sempre.

Forza Horizon 5, lanciato nel 2021 su Xbox e PC, ha conquistato oltre 40 milioni di giocatori, affermandosi come una delle migliori esclusive Microsoft. La decisione di portarlo su PS5 segue il successo di altri titoli first-party Xbox sulla console di Sony, come Sea of Thieves che ha venduto 1,5 milioni di copie solo su PS5.

Tutti i DLC esistenti, incluse le espansioni Hot Wheels e Rally Adventure, saranno disponibili per l'acquisto separato sulla console di casa Sony, il quale si presenterà sullo store digitale di PS5 con le medesime edizioni che, nel 2021, arrivarono su PC e Xbox.

Microsoft porta così un altro dei suoi titoli di punta su PlayStation, confermando la nuova strategia di apertura verso altre piattaforme, recentemente confermata anche da Phil Spencer in un'intervista.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Playground Games ha collaborato con Panic Button per la conversione su PS5, ma non è stato specificato se il gioco sarà ottimizzato per PS5 Pro. L'uscita definitiva non è ancora stata comunicata ma sul post rilasciato su X si parla di "questa primavera", quindi l'attesa sarà breve.

Per quanto riguarda l'update "Horizon Realms", andando più nel dettaglio si premunirà di introdurre nuovi eventi e sfide selezionati direttamente dalla community, offrendo ricompense esclusive per tutti i giocatori, come anticpiato l'update sarà gratuito per tutti i giocatori.