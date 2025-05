Nintendo potrebbe far resuscitare uno dei giochi più iconici dell'era DS

Il mistero di "Hotel Dusk: Room 215" si riaffaccia nell'industria videoludica giapponese con un nuovo deposito di marchio che ha riacceso le speranze dei fan. L'avvistamento di una nuova registrazione commerciale rappresenta un caso particolare nel panorama delle proprietà intellettuali Nintendo, sollevando interrogativi su un possibile ritorno dell'amata avventura detective del 2007. Nonostante la cautela sia d'obbligo in questi casi, alcuni elementi suggeriscono che questa volta potrebbe trattarsi di qualcosa di più di una semplice mossa preventiva.

La particolarità di questo deposito risiede nel fatto che non si tratta di un semplice rinnovo, prassi comune per mantenere i diritti su titoli storici, ma di una registrazione completamente nuova. Inoltre, è la prima volta che "Hotel Dusk" viene registrato come marchio in Giappone con questo nome specifico: in precedenza esisteva solo un trademark per il suo titolo nipponico "Wish Room".ì

La storia di "Hotel Dusk: Room 215" è intrinsecamente legata a Cing, lo studio di sviluppo che lo creò per Nintendo DS nel 2007. Nonostante la chiusura di questo team creativo avvenuta diversi anni fa, le loro opere sembrano aver trovato nuova vita nel catalogo Nintendo. Un precedente significativo in questo senso è rappresentato da Another Code: Recollection, pubblicato su Nintendo Switch lo scorso anno (e che potete trovare su Amazon).

Quella raccolta, sviluppata da Arc System Works, conteneva remake di due giochi precedentemente realizzati proprio da Cing. Un'operazione che dimostra come Nintendo non consideri necessariamente conclusa la vita commerciale di un titolo quando lo studio originale non è più operativo.

La collaborazione tra Nintendo e Arc System Works per Another Code: Recollection potrebbe rappresentare il modello per un ritorno di Hotel Dusk. L'ipotesi di un remake o di una nuova versione del gioco detective appare quindi plausibile, sebbene al momento non esistano conferme ufficiali. La registrazione del marchio potrebbe essere il primo passo verso un'operazione simile.

È importante ricordare che Hotel Dusk: Room 215 ha conquistato una base di fan appassionati grazie alla sua narrazione noir, ai personaggi ben caratterizzati e all'uso innovativo delle funzionalità del Nintendo DS. Un eventuale ritorno potrebbe sfruttare le capacità della Switch per riportare in vita quella particolare atmosfera investigativa che ha reso il titolo un classico cult.

Nonostante i depositi di marchi giapponesi vengano spesso sovrastimati come indicatori di futuri rilasci, in questo caso specifico esistono elementi che suggeriscono una possibile concretizzazione del progetto. Dovremo, ovviamente, comunque attendere comunicazioni ufficiali da parte di Nintendo prima di poter confermare un effettivo ritorno all'Hotel Dusk e alle sue storie cariche di mistero.