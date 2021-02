Forza Horizon 5, mappa e ambientazione svelata?

Qualche mese fa, completamente a sorpresa, i ragazzi di Playground Games hanno annunciato il loro prossimo progetto in arrivo su Xbox Series X|S, ovvero il ritorno tanto atteso della saga di Fable. Nonstante l’annuncio, questo ritorno del brand fantasy sembra essere ancora agli inizi dello sviluppo, con ciò che ha fatto subito balenare in mente ai giocatori che il team in realtà sia al lavoro anche su un secondo gioco: Forza Horizon 5.

Mancando ancora l’annuncio ufficiale risulta difficile parlare di un nuovo capitolo di Forza Horizon, ma bazzicando in rete sono diversi mesi che alcune voci di corridoio fanno presagire che un quinto capitolo della saga automobilistica possa essere davvero in sviluppo. A darci quello che sembra essere a tutti gli effetti un indizio in più, sono alcune immagini relative a un possibile Forza Horizon 5 apparse su Twitter proprio nelle scorse ore.

Stando a quanto viene fatto notare dall’utente Idle Sloth, all’interno del subreddit dedicato a Forza Horizon sono apparse all’improvviso due foto. Le immagini, che potete vedere sotto a questo paragrafo, sono inconfutabili: quel che vediamo sembra essere la mappa di Forza Horizon 5. Leggendo le varie località presenti nelle due immagini riusciamo a risalire anche all’ambientazione, che questa volta ci porterà in Giappone.

(Leaked) Forza Horizon Japan Map allegedly leaked by a Playground Games Employee 👀🧂 Reddit user posted two images to the Forza Horizon Subreddit in Feb 2020. I'm really hoping for a Horizon set in Japan 🇯🇵🤞 pic.twitter.com/vqI1bk12HC — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) February 10, 2021

Un Forza Horizon 5 ambientato in Giappone è stato nei pensieri di molti appassionati della serie targata Playground Games da diverso tempo, e a quanto pare, questo desiderio potrebbe diventare presto una realtà tangibile. Come al solito, mancando ancora un qualsiasi tipo di ufficialità, vi consigliamo di prendere il tutto con le pinze. Cosa ne pensate di questo possibile leak su mappa e ambientazione di un nuovo Forza Horizon? Vi piacerebbe sfrecciare per le strade del Giappone? Fateci sapere la vostra con un commento nella sezione dedicata.