Forza Horizon 5 su PS5 arriverà, l'uscita sarebbe stata solo rimandata

Microsoft sta valutando il lancio di Forza Horizon 5 (acquistabile su Amazon) su PlayStation 5, secondo quanto riportato dal noto leaker eXtas1s. Il gioco di corse open world, originariamente esclusiva Xbox e PC, era previsto per l'estate su PS5 ma l'uscita sarebbe stata posticipata.

Questa mossa si inserisce nella nuova strategia di Microsoft di pubblicare alcuni titoli first-party sulle piattaforme concorrenti. Phil Spencer, capo della divisione Xbox, ha più volte dichiarato che non ci sono limiti predefiniti su quali giochi possano arrivare su altre console.

Il leaker afferma che l'uscita su PlayStation 5 non è stata cancellata, ma solo rimandata. I motivi del rinvio non sono noti, potrebbe trattarsi di questioni tecniche o di una scelta strategica per massimizzare le vendite.

Il precedente di Sea of Thieves, altro titolo Microsoft di successo su PS5, fa ben sperare per le performance di Forza Horizon 5 sulla console Sony. Tuttavia, trattandosi di indiscrezioni non confermate ufficialmente, è bene prendere queste informazioni con cautela.

La possibile uscita di Forza Horizon 5 su PS5 confermerebbe l'approccio sempre più multipiattaforma di Microsoft per i suoi giochi first-party. Una strategia che potrebbe portare altri titoli Xbox su console rivali in futuro, ridefinendo il concetto stesso di esclusiva nel mercato videoludico.

Ormai l'obbiettivo di Microsoft sembra evidente: trasformare qualsiasi dispositivo in una Xbox, con tutti i titoli disponibili ovunque, donando ai consumatori Xbox l'unico vantaggio dell'abbonamento Xbox Game Pass. Se questa strategia funzionerà o meno non lo sappiamo, certamente porterà tanti soldi nelle casse dell'azienda di Redmond, ma di certo non potrà che uccidere ulteriormente il brand Xbox per come è conosciuto.