Il countdown per l'annuncio ufficiale di Forza Horizon 6 è praticamente concluso, con la data di uscita che sembra ormai certa: 19 maggio 2026. A poche ore dall'Xbox Developer Direct di questa sera, previsto per le 19:00 ora italiana, l'hype nella community racing raggiunge livelli stratosferici, alimentato da leak sempre più precisi. La scelta del Giappone come ambientazione rappresenta una svolta attesa da anni dai fan, che hanno a lungo sognato di driftare tra i paesaggi iconici del Sol Levante.

Il leaker francese Dealabs, noto per l'affidabilità delle sue anticipazioni nel settore gaming, ha confermato non solo la data ma anche la struttura commerciale del lancio. Come da tradizione per il franchise, Forza Horizon 6 sarà disponibile in tre edizioni: Standard, Deluxe e Premium, con quest'ultima presumibilmente ricca di contenuti extra, early access e vantaggi per il multiplayer. La versione fisica sarà garantita su Xbox Series X, mentre per PC e Xbox Series S si punterà principalmente sul digitale.

Un precedente leak di inizio mese aveva già svelato un dettaglio succulento per gli appassionati del marchio del Cavallino Rampante: chi preordinerà il gioco riceverà una Ferrari esclusiva nel proprio garage virtuale. Questo tipo di incentivo al pre-order è ormai consolidato nella serie Forza, ma la scelta di un modello Ferrari suggerisce un focus particolare sulle supercar italiane, che nel contesto giapponese potrebbero creare contrasti visivi spettacolari tra le strade di Tokyo e i tracciati di montagna.

La versione PlayStation 5 arriverà post-lancio, confermando la strategia multipiattaforma di Microsoft ma mantenendo la priorità sull'ecosistema Xbox

Finora l'unico materiale mostrato di Forza Horizon 6 è stato un teaser cinematico che ha confermato l'ambientazione nipponica, senza però svelare nulla sul fronte gameplay. L'attesa per vedere sequenze di gioco reali è altissima: la community vuole verificare come il motore grafico ForzaTech gestirà la densità urbana di Tokyo, le condizioni atmosferiche variabili e soprattutto il ray tracing applicato alle superfici bagnate delle strade giapponesi durante la pioggia. Con ogni probabilità, l'Xbox Developer Direct di stasera dedicherà ampio spazio proprio a questo aspetto, mostrando finalmente il titolo in azione.

L'elemento più significativo dal punto di vista strategico resta l'arrivo confermato su PlayStation 5, anche se in ritardo rispetto al lancio su Xbox e PC. Microsoft aveva ufficializzato questa decisione a settembre con un comunicato che specificava: "Forza Horizon 6 sarà lanciato prima su console Xbox e PC nel 2026, mentre Playground Games e Turn 10 Studios stanno collaborando per portare il gioco su PlayStation 5 successivamente al lancio".

L'Xbox Developer Direct rappresenterà dunque il momento della verità per un titolo attorno al quale si sono accumulate settimane di speculazioni e anticipazioni. Oltre alla conferma della data e al gameplay reveal, i fan sperano di scoprire dettagli sul roster completo di vetture, sulle modalità multiplayer e su eventuali innovazioni meccaniche rispetto a Forza Horizon 5.