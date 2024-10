Forza Motorsport compie un anno, Turn10 regala auto e un nuovo circuito

Il videogioco Forza Motorsport (acquistabile su Amazon) festeggia il suo primo anniversario dal lancio avvenuto il 10 ottobre 2023 su Xbox Series X|S e PC. Turn 10 Studios, sviluppatore del gioco, ha condiviso alcune interessanti statistiche sulla community di giocatori nell'ultimo anno.

In 12 mesi, i giocatori hanno partecipato a oltre 162 milioni di gare, percorrendo complessivamente più di 2,6 miliardi di miglia virtuali. Sono stati guadagnati oltre 2.178 miliardi di crediti in-game, acquistate più di 30 milioni di auto e create oltre 14 milioni di livree personalizzate.

I circuiti e le auto più popolari

Il circuito più giocato è risultato essere Kyalami con quasi 5,8 milioni di gare, seguito da Spa-Francorchamps e Maple Valley. Tra le auto, la più utilizzata è stata la Honda Civic del 2020 con oltre 3,3 milioni di gare, davanti alla Ford Mustang GT 2018 e alla Subaru STI S209 2019.

Turn 10 continua a migliorare e ampliare il gioco con aggiornamenti mensili.

Gli sviluppatori hanno introdotto nuovi contenuti e funzionalità basate anche sul feedback dei giocatori, come la Spectate Mode, il Multi-Class Racing e la Challenge Hub. Sono stati aggiunti nuovi circuiti iconici come Nürburgring Nordschleife e Daytona, oltre a decine di nuove auto.

Le novità gratuite

Per celebrare l'anniversario, la prossima settimana verrà rilasciato l'aggiornamento 13 di Forza Motorsport, incentrato sul Mustang Month. Tutti i giocatori riceveranno gratuitamente 3 nuove Ford Mustang RTR del 2024, mentre i possessori del Car Pass otterranno anche la Ford Mustang Dark Horse 2024.

L'aggiornamento introdurrà inoltre la Drift Mode, nuove opzioni per le gare multiplayer private e il ritorno del circuito Sunset Peninsula, assente dal quarto capitolo della serie. Turn 10 promette ulteriori contenuti per il resto dell'anno e novità in arrivo nel 2025, confermando il supporto continuo a Forza Motorsport.