Frodo e Sam passano il Natale assieme a Baldur's Gate 3

Anche Larian Studios, la software house che ha realizzato Baldur's Gate 3, ha deciso di fare gli auguri di Natale alla sua community, ma lo ha fatto in un modo decisamente particolare.

Per celebrare i numerosi successi ottenuti da Baldur’s Gate 3 in questa stagione dei premi, due volti noti si avventurano in un'avventura molto speciale. Il CEO degli Larian Studios, Swen Vincke, ha fato il benvenuto, niente meno, che a Elijah Wood e Sean Astin, conosciuti per i loro ruoli iconici nella trilogia de Il Signore degli Anelli, mentre esplorano per la prima volta Faerûn.

Nel video che vi abbiamo allegato qua sotto, si può vedere Elijah Wood che, dopo aver acquisito un artefatto maledetto, sente rapidamente l'impulso di intraprendere un "percorso più oscuro", a discapito dei suoi compagni.

Essendo poco esperto di giochi di ruolo, giocare e scoprire Baldur's Gate 3 con Sean ha evocato ricordi di avventure insieme che mi hanno catapultato nel regno. Che gioco brillante, ricco e dettagliato! Elijah Wood

Baldur’s Gate 3 è assolutamente geniale! Esplorare il mondo con Elijah è stato così divertente. Chi avrebbe mai immaginato che ci fossero altri epiloghi a disposizione, quando si entra in una grotta di fuoco? Sean Astin

Vi ricordiamo che Baldur’s Gate 3 è disponibile su PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox X|S. All'inizio di questo mese, i Larian Studios hanno ricevuto sei premi durante i Game Awards a Los Angeles: Gioco dell'Anno, Miglior RPG, Miglior Multigiocatore, Miglior Interpretazione (Neil Newbon), Miglior Supporto alla Comunità e Voto dei Giocatori.

Augurandovi anche noi di passare delle buone feste, vi auguriamo di spendere parte del vostro tempo libero assieme all'opera di Larian Studios, la quale, fin dalla sua uscita, ha inanellato una serie di successi e di valutazioni positive, per via della sua estrema qualità produttiva.