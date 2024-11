Baldur's Gate 3: enorme update in arrivo nel 2025, ecco tutte le novità

Larian Studios ha annunciato che Baldur's Gate 3 riceverà un importante aggiornamento nel 2025, nonostante le precedenti dichiarazioni sulla conclusione dello sviluppo. La Patch 8 introdurrà cross-play, modalità foto e 12 nuove sottoclassi per il popolare gioco di ruolo.

Questo annuncio rappresenta una sorpresa per i fan, dato che gli sviluppatori avevano in precedenza affermato di aver completato il lavoro sul gioco. L'aggiornamento dimostra il continuo supporto di Larian per Baldur's Gate 3, seguendo l'esempio di altri titoli come Terraria e The Binding of Isaac che hanno ricevuto contenuti per anni dopo il lancio.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Il cross-play permetterà ai giocatori di diverse piattaforme di giocare insieme, con "progressione completa cross-platform". La modalità foto includerà invece numerose opzioni come impostazioni della telecamera, modifiche alla scena ed effetti di post-produzione.

Le 12 nuove sottoclassi, una per ogni classe esistente, includono:

Bardo - Collegio del Fascino

- Collegio del Fascino Barbaro - Sentiero dei Giganti

- Sentiero dei Giganti Chierico - Dominio della Morte

- Dominio della Morte Druido - Cerchio delle Stelle

- Cerchio delle Stelle Paladino - Giuramento della Corona

- Giuramento della Corona Guerriero - Arciere Arcano

- Arciere Arcano Monaco - Maestro Ubriaco

- Maestro Ubriaco Ranger - Custode dello Sciame

- Custode dello Sciame Ladro - Spadaccino

- Spadaccino Stregone - Magia dell'Ombra

- Magia dell'Ombra Warlock - Lama Esagonale

- Lama Esagonale Mago - Canto della Lama

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Larian prevede di condurre "stress test" a gennaio per valutare il funzionamento del cross-play e implementare ulteriori correzioni. Il rilascio della Patch 8 è atteso non prima di febbraio 2024.

Insomma, questo aggiornamento dimostra l'impegno continuo di Larian nel migliorare ed espandere Baldur's Gate 3, offrendo ai giocatori nuove ragioni per tornare al gioco o iniziare una nuova avventura.

La serie di Baldur's Gate ha una storia affascinante che inizia nel 1998 con il primo capitolo, sviluppato da BioWare. Questo gioco ha rivoluzionato il genere dei giochi di ruolo per computer, introducendo un'ambientazione ricca e dettagliata basata sui Forgotten Realms di D&D.

Una curiosità interessante è che il nome "Baldur's Gate" deriva da una città immaginaria dei Forgotten Realms, che a sua volta prende il nome da Balduran, un leggendario esploratore e fondatore della città nella mitologia del gioco.

Il successo di Baldur's Gate ha portato a numerosi sequel e spin-off, culminando con l'atteso Baldur's Gate 3 di Larian Studios. Questo nuovo capitolo ha riacceso l'entusiasmo dei fan della serie, combinando la ricca tradizione narrativa con meccaniche di gioco moderne e una grafica all'avanguardia.