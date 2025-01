Baldur's Gate 3: la patch 8 arriva su PS5 ma è un errore, persino Larian Studios è confusa

I giocatori di Baldur's Gate 3 su PlayStation 5 hanno ottenuto accesso anticipato e non autorizzato alla Patch 8, prevista per un periodo non precisato del 2025 - ma comunque sicuramente non gennaio -. Larian Studios, sviluppatore del gioco, ha confermato la situazione su Bluesky, esprimendo al contempo sorpresa e preoccupazione.

La Patch 8 dovrebbe introdurre importanti novità come il cross-play tra piattaforme, una modalità foto avanzata e 12 nuove sottoclassi. Tuttavia, l'accesso prematuro comporta rischi per i salvataggi dei giocatori. Larian Studios, infatti, ha avvertito: "Qualsiasi nuovo salvataggio effettuato con la Patch 8 non sarà compatibile con la Patch 7".

Questo imprevisto solleva chiaramente interrogativi sulla sicurezza e il controllo degli aggiornamenti sulle piattaforme di gioco. Larian Studios ha dichiarato di essere al lavoro con i propri partner per comprendere le cause di questo rilascio non pianificato.

Nonostante la ovvia curiosità di esplorare le nuove funzionalità, si consiglia ai giocatori di evitare di utilizzare i propri salvataggi principali con questa versione non ufficiale della Patch 8, per prevenire potenziali perdite di progresso quando l'accesso verrà revocato.

Nel frattempo, le registrazioni per il stress test ufficiale della Patch 8 continuano, in vista del rilascio ufficiale previsto per il 2025, che ricordiamo segnerà l'addio di Larian Studios al franchise di Baldur's Gate.

Larian Studios, fondata nel 1996 in Belgio, si è fatta un nome con la serie Divinity: Original Sin, guadagnandosi la fiducia dei fan dei giochi di ruolo. La scelta di affidare loro il prestigioso marchio di Baldur's Gate è stata accolta con grande entusiasmo dalla community dei giocatori.

Proprio il successo di Baldur's Gate ha influenzato profondamente l'industria dei videogiochi, ispirando numerosi altri titoli e contribuendo a definire lo standard per i giochi di ruolo moderni. La sua eredità si estende ben oltre il mondo dei videogiochi, con romanzi, fumetti e persino un film d'animazione basati sul suo ricco universo narrativo.