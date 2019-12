From Software: è in sviluppo un nuovo Armored Core?

Sono anni che voci di corridoio menzionano una From Software impegnata nello sviluppo di un nuovo capitolo di Armored Core, la saga d’azione con i Mecha nata su PlayStation nel 1997. L’annuncio ufficiale da parte della casa di sviluppo nipponica non è mai arrivato e il rumor è piano piano svanito fino a qualche ora fa, quando una figura professionale di From Software ha riacceso le speranze degli appassionati del brand.

Yasunori Ogura, il manager della sezione marketind di From ha aggiornato la sua immagine copertina del profilo Twitter con un immagine che raffigura un Mecha all’interno di un’ambientazione innevata. Sappiamo al momento che lo studio giapponese è impegnato nello sviluppo di Elden Ring, ma non conosciamo quali altri progetti potrebbero essere in cantiere.

Lo stesso Hidetaka Miyazaki in passato aveva parlato della possibilità da parte del team di sviluppo di tornare a lavorare su un Armored Core, ma ciò che è sempre mancato è stato quell’annuncio ufficiale che avrebbe definitivamente messo nero su bianco l’esistenza del progetto. Questa situazione di incertezza permane ancora, e l’immagine pubblicata da Ogura non conferma ancora nulla di ufficiale, perciò non ci rimane che attendere ulteriori notizie su un possibile nuovo Armored Core.

L’ultimo gioco della saga ad essere uscito è stato Armored Core Verdict Day, datato 2013 e rilasciato solo su console PlayStation 3 e Xbox 360. Che stia per giungere il momento di comandare un Mecha dopo 6 anni di silenzio? Come accogliereste l’annuncio di un nuovo Armored Core?