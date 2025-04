Frostpunk 3 arriverà prima di quanto pensi

Il 2024 si è rivelato un anno di svolta per 11 Bit Studios, che ha registrato il fatturato più alto nella storia dell'azienda con ben 140,54 milioni di zloty polacchi (circa 32 milioni di euro), segnando un impressionante incremento del 168,9% rispetto all'anno precedente. Questo straordinario risultato è stato trainato principalmente dal lancio di Frostpunk 2, che ha conquistato rapidamente il pubblico confermando il potenziale della serie. Nonostante questi numeri entusiasmanti, lo studio polacco ha dovuto affrontare sfide significative sul fronte dei margini operativi, rivelando la complessità del mercato videoludico contemporaneo.

Il successo di Frostpunk 2 emerge chiaramente dai dati: entro dicembre sono state vendute 592.000 copie, generando entrate per 69,73 milioni di zloty (circa 14 milioni di sterline). Come ha dichiarato Przemysław Marszał, presidente del consiglio di amministrazione, "l'impennata delle entrate è stata guidata principalmente dalle nuove uscite del periodo, con Frostpunk 2 in prima linea". Non si tratta però di un caso isolato: l'intero ecosistema Frostpunk sta dimostrando una notevole vitalità commerciale.

Anche i titoli storici dello studio hanno contribuito significativamente ai risultati finanziari. Frostpunk originale e This War of Mine hanno generato entrate combinate per 35,75 milioni di zloty (7,18 milioni di sterline), con un incremento del 13,7% rispetto al 2023. Questo dato è particolarmente interessante poiché dimostra come l'hype per il nuovo capitolo abbia rivitalizzato l'interesse verso il predecessore, creando un circolo virtuoso per l'intero franchise.

L'espansione dell'universo glaciale

La risposta di 11 Bit Studios a questi risultati è stata decisa e ambiziosa: capitalizzare sul successo della serie Frostpunk espandendone ulteriormente l'universo. Lo studio ha confermato l'intenzione di continuare il supporto per Frostpunk 2 con futuri DLC e nuove funzionalità, ma la notizia più sorprendente riguarda l'annuncio di un nuovo titolo ambientato nello stesso universo, previsto per il 2027. L'espansione della saga rappresenta una chiara strategia di diversificazione che mira a bilanciare progetti di scale differenti con timeline di sviluppo variabili.

"Intendiamo diversificare sia la scala dei nostri progetti che le loro tempistiche di sviluppo. Questo significa anche capitalizzare su opportunità a breve termine finanziariamente attraenti", ha dichiarato la società nel suo rapporto agli investitori. "Questa logica sottende alla nostra decisione di avviare la produzione del prossimo progetto ambientato nell'universo di Frostpunk, che prevediamo di lanciare già nel 2027."

Nonostante l'apparente prosperità, la situazione finanziaria complessiva di 11 Bit Studios presenta alcune ombre. L'aumento delle vendite non si è tradotto in un corrispondente incremento dei margini, con la società che ha registrato una perdita operativa di 2,84 milioni di zloty (650.000 euro circa). Questi dati evidenziano le difficoltà che anche studi di successo affrontano nel mercato contemporaneo, dove i costi di sviluppo e marketing continuano a crescere a ritmi sostenuti.

Marszał ha commentato questa situazione con realismo: "Il 2024 è stato un anno caratterizzato da duro lavoro, sfide significative e decisioni aziendali difficili. È stato anche un anno di conquiste di cui siamo orgogliosi. Abbiamo sperimentato anche fallimenti da cui siamo certi di aver imparato. Stiamo entrando in un nuovo anno che crediamo fermamente porterà notevoli miglioramenti sia nelle nostre performance operative che finanziarie."

Per gli appassionati della serie, l'annuncio di un nuovo capitolo rappresenta una prospettiva entusiasmante. Frostpunk ha conquistato una nicchia di mercato unica, combinando elementi di city builder, sopravvivenza e narrazione etica in un contesto post-apocalittico glaciale. Il secondo capitolo ha ampliato questa formula con meccaniche politiche più complesse e una scala maggiore, ricevendo generalmente buone recensioni dalla critica e un'accoglienza calorosa da parte dei fan.

La strategia di 11 Bit Studios sembra chiara: consolidare Frostpunk come il loro franchise di punta, espandendone l'universo e al contempo mantenendo vivo l'interesse per i capitoli precedenti. Considerando l'atmosfera unica e le meccaniche distintive della serie, questa decisione appare sensata dal punto di vista commerciale e creativo, nonostante le sfide operative che lo studio sta affrontando.