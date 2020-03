Full Throttle, un fan ricrea un trailer in 3D del titolo

Ci sono dei giochi che, a distanza di diversi anni dalla loro pubblicazione, restano nell’immaginario comune e nella mente e cuore di tantissimi fan. Tra queste opere immortali, capaci di rapire i giocatori per interi pomeriggi, possiamo sicuramente annoverare anche Full Throttle, indimenticabile titolo di Tim Schafer e LucasArts.

Proprio per rendere onore al celebre titolo un gruppo di fan dell’opera facenti parte dello studio d’animazione Red Knuckles ha deciso di creare nel tempo libero un trailer 3D di Full Throttle, includendo al suo interno i suoni originali del gioco. Potete trovare il filmato in questione comodamente qui di sequito.



Il risultato, come avete avuto modo di osservare, è particolarmente riuscito e capace di riportare a galla moltissimi ricordi. Che sia forse il caso di un ritorno della celebre avventura grafica?

Full Throttle è un’esperienza di grandissimo valore, capace di restare nel cuore di tantissimi appassionati dopo diversi anni dalla sua uscita ufficiale. Come racconta il nostro articolo dedicato, che potete trovare comodamente qui, si tratta infatti di un titolo particolarmente innovativo: “Il titolo ci mette nei panni del biker Ben, leader della gang dei Polecat nonché uno dei pochi veri motociclisti di strada rimasti in un mondo che sembra aver subito la peggiore delle apocalissi. Obiettivo del nostro protagonista e della sua banda sarà quello di sabotare i piani di un ricco e perfido uomo d’affari che, per aumentare ancor di più la sua fortuna, sta per chiudere per sempre l’ultima fabbrica di motociclette presente sul pianeta. Non mancano come detto alcune novità interessanti: si tratta infatti del primo titolo LucasArts con al suo interno sequenze arcade, oltre che il primo dove il personaggio – ad un certo punto della storia – potrà anche morire a seguito di scelte o movimenti sbagliati.”