Quando ho incontrato gli amici di One o One Games nello spazio dedicato agli indie della Games Week, è stata come una boccata d’aria fresca in mezzo al delirio (e alla folla) della fiera; l’entusiasmo del team nel presentare in una veste tutta nuova il loro gioco più caro, nonché il primo, Fury Roads Survival, era infatti palpabile, e dopo qualche chiacchiera introduttiva non vedevo già l’ora di mettere mano sulla versione per Nintendo Switch del titolo.

Fury Roads Survival nasce infatti come gioco mobile, ottenendo un successo clamoroso: oltre tre milioni di download su Play Store e App Store, prime posizioni nelle classifiche dei titoli più apprezzati e una media nelle recensioni di 4 stelle e mezzo su migliaia di recensioni. Dopo anni di gloria — che ancora perdura —, il team ha deciso di riprendere in mano la propria opera prima, portandola sulla piattaforma più adatta in assoluto per il genere: Nintendo Switch.

Le origini non si scordano

Anche dopo aver pubblicato titoli di successo come The Suicide of Rachel Foster, One o One Games non ha dimenticato le proprie origini, anzi, ha deciso di trattare Fury Roads Survival come una sfera di cristallo, prendendosi il proprio tempo per creare una versione multipiattaforma che non solo potesse funzionare bene quanto quella mobile, ma che migliorasse un formula già consolidata. La base del gameplay non è infatti stata toccata: vi ritroverete a guidare un veicolo, equipaggiato da un’arma per poter eliminare i nemici (altri veicoli di vario tipo) che vi verranno incontro per distruggervi. Il vostro obiettivo? Sopravvivere più a lungo possibile.

Mentre su mobile è possibile comandare l’auto attraverso i pulsanti sullo schermo, nella versione per Switch si utilizzano ovviamente i Joy-Con, con dei comandi a cui vi abituerete facilmente e che vi permetteranno di muovervi agilmente all’interno delle tre mappe disponibili. Ovviamente partirete deboli ma, com’è tipico dei giochi di questo genere, col passare delle partite potrete sbloccare veicoli più resistenti e performanti e armi più potenti, così da evitare più a lungo l’inevitabile morte (cosa che su mobile, essendo un titolo free-to-play, è possibile tramite gli acquisti in-app, mentre ora tutti elementi saranno completamente gratuiti).

Se il gameplay fondamentale di Fury Roads Survival è rimasto praticamente intoccato, sono invece state aggiunte due modalità che consentono di sfruttare appieno la console di casa Nintendo, e soprattutto la sua propensità al multigiocatore. Troviamo infatti la modalità coop, dove un giocatore guida e l’altro spara, e la modalità versus, dove l’obiettivo non è eliminare l’altro partecipante, bensì sopravvivere più a lungo. Ho avuto modo di provare entrambe, e sono state una più divertente dell’altra — ho addirittura provato un momento di gloria nel vincere contro uno degli sviluppatori —, prova del fatto che l’idea di portare il titolo al di fuori degli smartphone si è rivelata vincente.

Sfida e collaborazione

Fury Roads Survival è infatti divertente da giocare da soli, per mettersi alla prova continuamente e cercare di sbloccare il prima possibile tutti gli esilaranti veicoli a disposizione (per esempio, l’auto di Lupin o quella iconica dei Ghostbusters), ma è ancora meglio in compagnia. Già mi immagino coppie di amici o familiari litigare per aversi messo il bastone tra le ruote nella modalità versus, per poi unire le forze e riappacificarsi in quella coop, dove la coordinazione è la chiave per il successo.

Sebbene io abbia potuto provare il titolo per pochi minuti, questi sono bastati a farmi capire la cura che One o One Games ha infuso nella versione per Switch; vi è infatti da una parte la voglia di donare a coloro che hanno apprezzato il gioco su mobile una versione ancora più bella e completa, senza però perdere l’essenza dell’originale, e dall’altra quella di far scoprire un indie intrattenente a chi non lo conosceva, donandogli un’esperienza fresca e coinvolgente.

Ancora non si sa quando Fury Roads Survival verrà rilasciato su Nintendo Switch, ma avverrà a breve, quindi non posso che invitarvi a tenere gli occhi aperti per questo titolo, che ancora una volta dimostra come gli studi italiani non solo siano ricchi di potenzialità, ma soprattutto di passione per il mondo videoludico. Vedere la felicità e l’orgoglio negli occhi del team ha riempito anche me di gioia, e notare il sorriso sul volto di coloro che si sono fermati per provare il titolo, riconoscendolo dal Play Store o dall’App Store, è stato ancor più bello, segno del fatto che l’idea non solo è stata ottima, ma che è anche stata realizzata nel miglior modo possibile.