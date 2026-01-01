10 videogiochi di strategia che hanno fatto la storia (1 di 10)

Starcraft

Lanciato nel 1998, StarCraft non è solo un videogioco, ma un vero e proprio fenomeno culturale che ha trasformato gli RTS in uno sport competitivo globale. Il genio di Blizzard è risieduto nel rompere lo schema delle fazioni speculari: qui abbiamo tre razze (Terran, Zerg e Protoss) radicalmente diverse per estetica, economia e tattiche, ma perfettamente bilanciate tra loro. Mentre i Terran rappresentano la resilienza umana con strutture mobili e difesa d'acciaio, gli Zerg puntano sul numero e sulla velocità biologica (chi non ricorda il celebre "Zerg rush"?), e i Protoss offrono unità d'élite ma dotate di tecnologie all'avanguardia. La campagna single-player, divisa in tre atti, ha elevato lo standard narrativo del genere, raccontando un'opera spaziale di tradimenti e sacrifici, con personaggi iconici come Jim Raynor, Zeratul e Sarah Kerrigan. Ancora oggi, il suo ritmo frenetico e la necessità di un'altissima velocità d'azione lo rendono il punto di riferimento per chiunque voglia misurarsi con la strategia in tempo reale pura.