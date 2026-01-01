10 curiosità su Amiga 500 (3 di 10)

La "Boing Ball", Il miracolo che convinse il mondo

Se esiste un'immagine che rappresenta l'Amiga, è la Boing Ball: una sfera a scacchi bianchi e rossi che rimbalza contro le pareti di uno schermo, emettendo un suono metallico a ogni impatto e proiettando un'ombra dinamica. Questa demo fu presentata per la prima volta al CES del 1984 e lasciò il pubblico letteralmente a bocca aperta. Molti spettatori sospettarono che ci fosse un trucco: pensavano che sotto il tavolo fosse nascosto un enorme computer da migliaia di dollari, perché era impossibile che un piccolo prototipo potesse gestire una grafica 3D e un audio simile in tempo reale. In realtà, la Boing Ball era un trionfo di ottimizzazione software e potenza dei chip custom. La rotazione della palla non era calcolata pixel per pixel in tempo reale (operazione troppo pesante per la CPU), ma sfruttava un trucco geniale del Copper e dei registri di colore per simulare il movimento. Questa demo divenne così iconica che la palla a scacchi divenne il logo non ufficiale dell'Amiga. Per l'Amiga 500, la Boing Ball rappresentava la promessa mantenuta: una macchina capace di gestire la fisica, la trasparenza e il suono in un modo che definiva il futuro dell'interazione uomo-macchina. Ancora oggi, vedere la Boing Ball girare su un vecchio monitor CRT evoca un senso di meraviglia tecnologica, ricordandoci il momento esatto in cui l'informatica è passata dalle righe di comando testuali alla magia visuale pura.