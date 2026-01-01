10 curiosità su Amiga 500 (9 di 10)

Il messaggio segreto e il cane di Jay Miner

Come ogni grande opera d'ingegno, l'Amiga 500 nasconde dei segreti "fisici" che testimoniano l'amore dei suoi creatori. Se si apre il case di una Amiga 500 (operazione che molti di noi hanno fatto per pulire la polvere o cambiare il drive), si possono trovare incise direttamente sulla plastica interna della scocca le firme dei membri del team di sviluppo originale. Tra queste firme spicca quella di Jay Miner, ma non è solo. Accanto alla sua firma c'è l'impronta di una zampa di cane: appartiene a Mitchy, il suo inseparabile cane di razza Cockapoo. Mitchy era una presenza fissa negli uffici durante lo sviluppo dell'Amiga; Jay Miner la portava ovunque e si dice che il cane avesse persino un badge aziendale. Quando c'erano decisioni difficili da prendere o tensioni nel team, Miner accarezzava Mitchy per ritrovare la calma. Inserire l'impronta della zampa nel design finale fu un tributo alla "mascotte" che aveva vegliato sulla nascita della macchina. Questo dettaglio umanizza incredibilmente l'hardware dell'Amiga 500. Non era un prodotto freddo creato da un algoritmo di marketing, ma il frutto di persone vere, con le loro passioni e i loro affetti. Ogni volta che un utente accendeva la sua Amiga, portava con sé un pezzetto di quella storia di amicizia e dedizione che aveva reso possibile il miracolo tecnologico del 1987.