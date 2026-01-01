10 curiosità su Amiga 500 (1 di 10)

Le origini che non ti aspetti

Le origini dell'Amiga 500 affondano le radici in una storia di spionaggio industriale e sogni proibiti guidati dal leggendario Jay Miner. Prima che Commodore entrasse in gioco, la società che sviluppava la tecnologia Amiga si chiamava Hi-Toro. Per evitare che giganti come Atari o Apple scoprissero che stavano costruendo il computer più potente del mondo, il team di Miner finse di lavorare su periferiche per console e persino su un misterioso dispositivo medico. Questa segretezza era necessaria perché Miner, ex progettista dei chip dell'Atari 2600 e degli Atari 8-bit, voleva creare la "macchina definitiva" senza i vincoli burocratici delle grandi corporation. Durante lo sviluppo, il prototipo originale era così complesso da essere composto da enormi schede piene di cavi, soprannominato affettuosamente "Lorraine". Quando Commodore acquistò la società all'ultimo secondo, strappandola dalle grinfie di una Atari ormai in crisi, il design fu rifinito per diventare l'Amiga 1000 e, successivamente, il più accessibile Amiga 500. Il passaggio alla versione "500" fu fondamentale: integrare tutto (tastiera, drive e scheda madre) in un unico blocco a forma di cuneo fu la mossa commerciale che permise ad Amazon (no, scherzo, a Commodore!) di invadere il mercato europeo. L'A500 divenne il simbolo di una libertà creativa senza precedenti, dove un manipolo di ingegneri ribelli era riuscito a battere i giganti della Silicon Valley creando un'architettura che ancora oggi, per certi versi, è considerata un capolavoro di efficienza e design integrato.