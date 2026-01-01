I 10 migliori videogiochi city builder di sempre su PC (1 di 10)

1. Cities: Skylines (2015) – Colossal Order

Considerato da molti il re assoluto dei city builder moderni, Cities: Skylines è sviluppato da Colossal Order e pubblicato da Paradox Interactive. Il gioco offre una libertà di costruzione pressoché illimitata, con un sistema di traffico avanzato, gestione delle risorse idriche ed energetiche, e una curva di apprendimento equilibrata. La community ha prodotto centinaia di migliaia di mod su Steam Workshop, rendendo l'esperienza praticamente infinita. Con numerose espansioni come After Dark, Snowfall e Industries, Cities: Skylines ha ridefinito gli standard del genere, superando di gran lunga il suo predecessore spirituale SimCity.