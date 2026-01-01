10 curiosità sulla saga di Resident Evil (10 di 10)

10. Resident Evil 7 e la svolta in prima persona

Con Resident Evil 7: Biohazard (2017), Capcom operò una rivoluzione silenziosa: abbandonò la telecamera in terza persona della saga moderna per adottare una prospettiva completamente in prima persona, avvicinando l'esperienza ai survival horror indipendenti come Amnesia e Outlast. La mossa fu rischiosa ma pagò: il gioco vendette milioni di copie e fu lodato per aver restituito tensione e paura alla serie, allontanandosi dall'action puro di RE5 e RE6. Inoltre, fu uno dei primi titoli AAA a offrire un'esperienza completa in realtà virtuale su PlayStation VR.