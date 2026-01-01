10 curiosità sulla saga di Resident Evil (2 di 10)

2. Il titolo originale giapponese: Biohazard

In Giappone la saga è conosciuta come "Biohazard", un nome che rispecchia fedelmente la tematica del virus e del rischio biologico che permea tutta la serie. Il nome 'Resident Evil' fu adottato per il mercato occidentale perché negli Stati Uniti esisteva già una band musicale chiamata Biohazard e Capcom non poteva registrare il marchio. Il titolo occidentale fu scelto tramite un concorso interno tra i dipendenti americani di Capcom, e da allora è rimasto il nome ufficiale fuori dal Giappone.