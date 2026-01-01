10 curiosità sulla saga di Resident Evil (9 di 10)

9. La saga ha venduto oltre 178 milioni di copie

Resident Evil è una delle franchise videoludiche più vendute di tutti i tempi. Secondo i dati ufficiali Capcom aggiornati al 2024, la serie ha superato i 150 milioni di copie vendute in tutto il mondo, su tutte le piattaforme. Il singolo titolo più venduto è Resident Evil 5 (2009), con oltre 16 milioni di copie, seguito da Resident Evil 7 e dal remake di Resident Evil 2 (ma anche Village e Resident Evil 4 remake hanno venduto molto bene). La saga comprende anche romanzi, fumetti, film (sia live-action che d'animazione) e merchandise, rendendola un vero e proprio universo transmediale.