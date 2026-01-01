10 curiosità sulla saga di Resident Evil (1 di 10)

1. Le origini: ispirato a Sweet Home

Resident Evil nasce dall'idea di Shinji Mikami, ma le sue radici affondano in un videogioco del 1989 per NES: Sweet Home, sviluppato da Capcom e basato sull'omonimo film horror giapponese. Quel titolo introduceva meccaniche di survival horror, enigmi ambientali e una narrativa oscura che avrebbero poi ispirato direttamente la struttura del primo Resident Evil. Mikami prese spunto anche da Alone in the Dark (1992), da cui mutuò la prospettiva con telecamere fisse e l'atmosfera claustrofobica.