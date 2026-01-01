10 curiosità sulla saga di Resident Evil (3 di 10)

3. Resident Evil 4, un desarrollo travagliato

Resident Evil 4 (2005) è considerato uno dei migliori videogiochi di sempre, ma il suo sviluppo fu estremamente tormentato. Il gioco venne ricominciato da zero ben quattro volte. Una delle versioni scartate, sviluppata da Hideki Kamiya, divenne poi Devil May Cry. Un'altra build presentava un'atmosfera soprannaturale con un protagonista chiamato Tony. Solo con l'approccio finale, ambientato in Europa e incentrato su Leon S. Kennedy, il team trovò la formula vincente, rivoluzionando il genere degli action in terza persona.