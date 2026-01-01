10 curiosità sulla saga di Resident Evil (4 di 10)

4. La villa del primo capitolo era ispirata a un luogo reale

La celebre villa del primo Resident Evil si ispirò in parte a un vero edificio: il Winchester Mystery House di San Jose, in California, una dimora piena di corridoi senza uscita, porte che danno sul vuoto e scale che portano al soffitto. Questa casa fu costruita dalla vedova Sarah Winchester nel XIX secolo, ossessionata dall'idea di confondere i fantasmi. L'atmosfera labirintica e inquietante di quella struttura reale influenzò profondamente il design architettonico della villa Spencer, sede degli eventi del gioco originale del 1996.