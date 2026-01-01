10 curiosità sulla saga di Resident Evil (5 di 10)

5. Jill Valentine e il 'Jill Sandwich'

Jill Valentine è uno dei personaggi più iconici della saga, ma è anche protagonista di una delle battute più famose (e involontariamente comiche) della storia dei videogiochi. Nel primo Resident Evil, Barry Burton pronuncia la frase 'You were almost a Jill Sandwich!' dopo aver salvato Jill da un soffitto che stava per schiacciarla. La frase, diventata un meme cult, fu il risultato della pessima localizzazione originale del gioco, che trasformò dialoghi drammatici in goffaggini esilaranti, contribuendo in modo paradossale al fascino del titolo.