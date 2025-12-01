10 curiosità sulla saga di Resident Evil (6 di 10)

6. Il T-Virus e le sue basi scientifiche (parziali)

Il T-Virus, agente patogeno alla base della saga, fu concepito come un retrovirus mutante capace di alterare radicalmente il DNA degli organismi viventi, trasformandoli in creature mostruose. Sebbene sia ovviamente fantascienza, gli sceneggiatori di Capcom si ispirarono a concetti reali come i prioni (responsabili del morbo della mucca pazza), i virus che alterano il comportamento degli ospiti (come certi parassiti) e le ricerche sulle armi biologiche. Questo conferì alla lore della saga una credibilità scientifica di fondo che contribuì al suo successo narrativo.