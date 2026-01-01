10 curiosità sulla saga di Resident Evil (7 di 10)

7. Resident Evil 2, il remake più amato

Il remake di Resident Evil 2, uscito nel 2019, fu uno dei titoli più acclamati dalla critica di quell'anno, conquistando numerosi premi come 'Miglior remake' e persino nomination a 'Gioco dell'anno'. Capcom impiegò circa quattro anni per realizzarlo, ricreando completamente Raccoon City con il motore grafico RE Engine. Una delle aggiunte più terrificanti fu il Tyrant (Mr. X, completamente ricostruito nell'originale), reso ancora più opprimente grazie alla sua presenza costante e imprevedibile che insegue il giocatore per tutta la durata dell'avventura (o quasi).